4 جنيهات ارتفاعا.. اسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-8-2019

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 28- 8 - 2019، ارتفاعا بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 708 جنيهات للجرام.



وسجل سعر الذهب اليوم، الأربعاء عيار 24 نحو 809 جنيهات، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 708 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 607 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5654 جنيهًا.



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

