ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استخدامه بمقابل مادي .. فيسبوك يثير الجدل بعد إزالة مجانا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:09 م
موقع فيسبوك
موقع فيسبوك
شيماء عبد المنعم
غير عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، شعاره الموجود على صفحته الرئيسية منذ بداية ظهوره، والذي يتعهد من خلاله بأن تظل منصته مجانية لمستخدميه إلى الأبد.

ووفقا لما ذكره موقع "Business Insider"، أن شركة فيسبوك "Facebook" الأمريكية استبدلت مؤخرًا شعار صفحتها الرئيسية، من مجاني وسيظل دائمًا هكذا "It's free and always will be"، إلى يتميز بالسرعة والسهولة "It's quick and easy".

وباستخدام الأرشيف الرقمي "Wayback Machine"، أظهر أن التغيير حدث في الفترة ما بين 6 و7 أغسطس الجارى، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من الشركة بذلك.

وعلى الرغم من أن فيسبوك لا يفرض رسومًا على مستخدميه مقابل استخدام خدماته، إلا أنه يستفيد من البيانات التي يجمعها منهم، من خلال استغلال هذه البيانات وبيعها للشركات للمساعدة في توجيه المنتجات والتسويق والإعلانات.

وقال المحامي وخبير القانون الرقمي "خوسيه أنطونيو كاستيلو": "كانت عملة فيسبوك وما زالت هي بيانات المستخدمين الشخصية، المنصة لم تكن أبدًا مجانية، لأن تلك البيانات تستحق الكثير من المال".

وفيما يتعلق بالسبب الذي جعل فيسبوك "Facebook"، يقرر تغيير شعاره دون أي تحذير أو تفسير لذلك، يذكر "كاستيلو" أنه ربما كان الدافع وراء هذا التغيير هو توجيه الذى أصدره البرلمان الأوروبي في مايو الماضي، والذي يعترف فيه أن تلك البيانات الشخصية تمثل شكل من أشكال الدفع.

ولم تفسر الشركة سببا تغيير الشعار، ولم تقدم بعد أي إشارة إلى أنها ستبدأ في فرض رسوم مباشرة على المستخدمين، إلا أنها تشير صراحة إلى أنها لا تضمن أنها ستبقي النظام الأساسي مجانيًا.

وعلى الرغم من أن شعار فيسبوك "Facebook" الأصلي كان (مجانيًا وسيظل دائمًا)، إلا أن الشروط والأحكام تتعارض مع ذلك، وفقا لسياسة المنصة الخاصة بها، يحذر البند 7 من البند 11 من سياسة الموقع: "نحن لا نضمن أن النظام الأساسي سيكون دائمًا مجانيًا".
استخدامه بمقابل مادي .. فيسبوك يثير الجدل بعد إزالة مجانا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيسبوك تنقل منصة الألعاب الفورية من ماسنجر

فضيحة جديدة لـ Facebook.. مئات الموظفين يستمعون لرسائل المستخدمين الصوتية

فيديوجراف| فيسبوك في ورطة جديدة

هتبيع قهوة ببلاش.. رد فعل غريب من فيسبوك على فضائح الخصوصية

إنستجرام يحذر.. لا تشارك هذا المنشور

ترشيحاتنا

خلافات جيرة.. حبس إينو المتهم بتمزيق جسد جاره بمطواة في الخصوص

أخبار الفن والفنانين: حلا شيحة في أحدث جلسة تصوير.. محمد رمضان يتجاهل الانتقادات.. زينة ترد على استفزاز متابع بـ الساحل

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

أرقام مبهرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في 77 مباراة بالدوري الإنجليزي

تعرف على كيفية أداء سجود السهو

الزمالك ضد مصر المقاصة.. رد فعل ميدو على رسالة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل