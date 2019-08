استخدامه بمقابل مادي .. فيسبوك يثير الجدل بعد إزالة مجانا

غير عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، شعاره الموجود على صفحته الرئيسية منذ بداية ظهوره، والذي يتعهد من خلاله بأن تظل منصته مجانية لمستخدميه إلى الأبد.



ووفقا لما ذكره موقع "Business Insider"، أن شركة فيسبوك "Facebook" الأمريكية استبدلت مؤخرًا شعار صفحتها الرئيسية، من مجاني وسيظل دائمًا هكذا "It's free and always will be"، إلى يتميز بالسرعة والسهولة "It's quick and easy".



وباستخدام الأرشيف الرقمي "Wayback Machine"، أظهر أن التغيير حدث في الفترة ما بين 6 و7 أغسطس الجارى، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من الشركة بذلك.



وعلى الرغم من أن فيسبوك لا يفرض رسومًا على مستخدميه مقابل استخدام خدماته، إلا أنه يستفيد من البيانات التي يجمعها منهم، من خلال استغلال هذه البيانات وبيعها للشركات للمساعدة في توجيه المنتجات والتسويق والإعلانات.



وقال المحامي وخبير القانون الرقمي "خوسيه أنطونيو كاستيلو": "كانت عملة فيسبوك وما زالت هي بيانات المستخدمين الشخصية، المنصة لم تكن أبدًا مجانية، لأن تلك البيانات تستحق الكثير من المال".



وفيما يتعلق بالسبب الذي جعل فيسبوك "Facebook"، يقرر تغيير شعاره دون أي تحذير أو تفسير لذلك، يذكر "كاستيلو" أنه ربما كان الدافع وراء هذا التغيير هو توجيه الذى أصدره البرلمان الأوروبي في مايو الماضي، والذي يعترف فيه أن تلك البيانات الشخصية تمثل شكل من أشكال الدفع.



ولم تفسر الشركة سببا تغيير الشعار، ولم تقدم بعد أي إشارة إلى أنها ستبدأ في فرض رسوم مباشرة على المستخدمين، إلا أنها تشير صراحة إلى أنها لا تضمن أنها ستبقي النظام الأساسي مجانيًا.



وعلى الرغم من أن شعار فيسبوك "Facebook" الأصلي كان (مجانيًا وسيظل دائمًا)، إلا أن الشروط والأحكام تتعارض مع ذلك، وفقا لسياسة المنصة الخاصة بها، يحذر البند 7 من البند 11 من سياسة الموقع: "نحن لا نضمن أن النظام الأساسي سيكون دائمًا مجانيًا".