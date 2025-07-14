تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 14-7-2025 أمام الجنيه المصري

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، والبنك المركزي المصري.
أسعار الدولار الأمريكي للشراء والبيع في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 49.600 جنيه
بيع: 49.700 جنيه
بنك التنمية الصناعية
شراء: 49.560 جنيه
بيع: 49.660 جنيه
بنك التعمير والإسكان
شراء: 49.550 جنيه
بيع: 49.650 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
شراء: 49.480 جنيه
بيع: 49.516 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
شراء: 49.480 جنيه
بيع: 49.580 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر
بنك مصر
شراء: 49.460 جنيه
بيع: 49.560 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي
البنك الأهلي المصري
شراء: 49.460 جنيه
بيع: 49.560 جنيه
المصرف العربي الدولي
شراء: 49.460 جنيه
بيع: 49.560 جنيه
كريدي أجريكول
شراء: 49.460 جنيه
بيع: 49.560 جنيه
بنك HSBC
شراء: 49.460 جنيه
بيع: 49.560 جنيه
البنك المصري الخليجي
شراء: 49.450 جنيه
بيع: 49.550 جنيه
بنك قناة السويس
شراء: 49.450 جنيه
بيع: 49.550 جنيه
بنك البركة
شراء: 49.450 جنيه
بيع: 49.550 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
شراء: 49.450 جنيه
بيع: 49.550 جنيه
ميد بنك
شراء: 49.450 جنيه
بيع: 49.550 جنيه
المصرف المتحد
شراء: 49.450 جنيه
بيع: 49.550 جنيه
QNB الأهلي
شراء: 49.440 جنيه
بيع: 49.540 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK)
شراء: 49.430 جنيه
بيع: 49.530 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
شراء: 49.410 جنيه
بيع: 49.510 جنيه
بنك الإسكندرية
شراء: 49.410 جنيه
بيع: 49.510 جنيه
البنك المركزي المصري
شراء: 49.397 جنيه
بيع: 49.533 جنيه