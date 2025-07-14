تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 14-7-2025 أمام الجنيه المصري

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، والبنك المركزي المصري.

أسعار الدولار الأمريكي للشراء والبيع في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 49.600 جنيه

بيع: 49.700 جنيه

بنك التنمية الصناعية

شراء: 49.560 جنيه

بيع: 49.660 جنيه

بنك التعمير والإسكان

شراء: 49.550 جنيه

بيع: 49.650 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء: 49.480 جنيه

بيع: 49.516 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء: 49.480 جنيه

بيع: 49.580 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

بنك مصر

شراء: 49.460 جنيه

بيع: 49.560 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري

شراء: 49.460 جنيه

بيع: 49.560 جنيه

المصرف العربي الدولي

شراء: 49.460 جنيه

بيع: 49.560 جنيه

كريدي أجريكول

شراء: 49.460 جنيه

بيع: 49.560 جنيه

بنك HSBC

شراء: 49.460 جنيه

بيع: 49.560 جنيه

البنك المصري الخليجي

شراء: 49.450 جنيه

بيع: 49.550 جنيه

بنك قناة السويس

شراء: 49.450 جنيه

بيع: 49.550 جنيه

بنك البركة

شراء: 49.450 جنيه

بيع: 49.550 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

شراء: 49.450 جنيه

بيع: 49.550 جنيه

ميد بنك

شراء: 49.450 جنيه

بيع: 49.550 جنيه

المصرف المتحد

شراء: 49.450 جنيه

بيع: 49.550 جنيه

QNB الأهلي

شراء: 49.440 جنيه

بيع: 49.540 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

شراء: 49.430 جنيه

بيع: 49.530 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 49.410 جنيه

بيع: 49.510 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 49.410 جنيه

بيع: 49.510 جنيه

البنك المركزي المصري

شراء: 49.397 جنيه

بيع: 49.533 جنيه