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ضبط 40 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بمصانع العاشر من رمضان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:39 م
ضبط 40 طن مواد غذائية
ضبط 40 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بمصانع العاشر من رمضان
محمد الطحاوي
أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار الحملات التموينية والتفتيشية على المصانع والأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت مديرية تموين الشرقية بحملة تفتيشية على المصانع بمدينة العاشرمن رمضان بمشاركة إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين وإدارة تموين العاشر من رمضان وتم ضبط 40 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية و تحرير محاضر ضد المخالفين.

وأشارت الي انه تم تحرير محاضر بأرقام ٤٢٨، ٤٢٩ ج. ا. د. ط ضد صاحب مصنع مواد غذائيه لحيازته ٢٠ طن صلصة منتهية الصلاحية وتحرير المحضر رقم ( ٤٣٠) ج. ا. د. ط ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائيه لحيازته٧٥٠. ١طن بودرة كاكاو منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير المحضر رقم ( ٦٩٨٨) ج العاشر من رمضان ضد صاحب مصنع ملح طعام غير مرخص وتم التحفظ على بإجمالى ١٣.٧٠٠ طن ملح طعام وتحرير محاضر بأرقام ( ٦٩٨٧- ٦٩٨٥- ٦٩٨٦-٦٩٨٩ ) ضد أصحاب مصانع بالعاشر من رمضان لحيازتهم سلع مجهولة المصدر عباره عن ملح ليمون وبولى كربونات وبروبالين وعصائر بإجمالى ٦.٤٥٠ طن.

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