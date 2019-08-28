بعد 48 ساعة من طرحها.. مليون مشاهدة لأغنية أبو الجديدة

طرح المطرب ابو أغنيته الجديدة "عيش يا قلبى" على موقع اليوتيوب واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها، حيث تخطت أكثر من مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط.



كما تتصدر الأغنية قائمة التريند الاعلى مشاهدة على اليوتيوب فى مصر والآن فى لبنان أيضا.



أغنية "عيش يا قلبي" قام بطرحها المنتج محمد جابر من خلال شركة "جاما ميوزيك" وهى من كلمات ابو ومحمد سرحان وألحان وتوزيع مينو ومن إخراج المخرج اللبناني الكبير فادى حداد.



وشارك في التصوير الفنان اللبناني القدير رفيق على احمد والفنانة فاليري ابو شقرا.