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حوادث

شاهد.. ضبط مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:48 م
مصنع طعام حيوانات
مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص
كتب محمد صبرى :
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص ، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

بناءًا علي معلومات سابقة تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، من ضبط المسئول عن مصنع طعام حيوانات بشارع المصانع بالبساتين لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من أطعمة الحيوانات " كلاب " مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 4.800 طن طعام حيوانات (دهون بقري وجملي) و50 كيلو ملح طعام و50 كيلو جير و5 كيلو ألوان صناعية و 6 أدوات تصنيع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها.

واعترف المتهم امام العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

شاهد.. ضبط مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص
شاهد.. ضبط مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص
شاهد.. ضبط مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص
شاهد.. ضبط مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص
شاهد.. ضبط مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص
شاهد.. ضبط مصنع طعام حيوانات بالبساتين بدون ترخيص

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