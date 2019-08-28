ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حطب والباسل يتابعان منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:10 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يتواجد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس الباسل عبد الله رئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية لمتابعة منافسات رفع الأثقال.

ووصل حطب والباسل وأحمد أسعد إداري البعثة إلى صالة النهضة في الرياض لمتابعة المنافسات التي تشهد مشاركة محمد إيهاب البطل الأولمبي.

وواصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 144 ميدالية بينهم 42 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.

جائت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبيه و13 فضيه و16 برونزية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تحافظ على صدارة جدول ترتيب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بـ 50 ميدالية

مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 85 ميدالية

مصر تتطلع لحصد المزيد من الميداليات في منافسات اليوم بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

مصر تحافظ على صدارة دورة الألعاب الأفريقية بـ 142 ميدالية

مصر تنافس في٧ ألعاب لتعزيز صدارتها لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

شروق وفا تحقق ذهبية الشطرنج السريع بدورة الألعاب الأفريقية

ترشيحاتنا

الحرب على الأبواب.. صور تكشف انفجارات غزة.. وحملة أمنية موسعة لحماس بعد مقتل 3 من عناصرها

بـ هوت شورت على المرجيحة.. شاهد إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقى

تضم مركز رعاية للأطفال.. حريق هائل يدمر سطح وبرج كنيسة طريق الإنجيل العظيم.. فيديو

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

بـ جوز الهند.. هيدى كرم بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه حكاية الفاكهة؟

تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك

بـ هوت شورت على المرجيحة.. شاهد إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقى

بـ جوز الهند.. هيدى كرم بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه حكاية الفاكهة؟