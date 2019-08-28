حطب والباسل يتابعان منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

يتواجد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس الباسل عبد الله رئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية لمتابعة منافسات رفع الأثقال.



ووصل حطب والباسل وأحمد أسعد إداري البعثة إلى صالة النهضة في الرياض لمتابعة المنافسات التي تشهد مشاركة محمد إيهاب البطل الأولمبي.



وواصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 144 ميدالية بينهم 42 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.



جائت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبيه و13 فضيه و16 برونزية.