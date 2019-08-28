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رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام كيل الألماني 18/12 فى كأس العالم للأندية.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:18 م
الزمالك يتأخر أمام
الزمالك يتأخر أمام وكيل الألماني 18/12 فى كأس العالم للأندية
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم كيل الألماني علي نادي الزمالك بنتيجة 12/18 فى ربع نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة حاليا فى السعودية.

وأهدر يحيي الدرع وأحمد الأحمر رميتي جزاء خلال الشوط الاول.

وتأهل الزمالك رسميا لكأس العالم بعد فوزه علي نظيره التقليدي الأهلي علي لقب السوبر الأفريقي بنتيجة 35/38 التي جمعت الفريقين بالمغرب.

تشارك 10 اندية في النسخة الـ 13 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي حصلت السعودية على حق استضافتها بداية من العام الجاري وحتى عام 2022.

ويعد الزمالك أكثر الأندية المصرية ظهورا فى كأس العالم للأندية حيث شارك فيها 3 مرات قبل النسخة الحالية المقامة فى المملكة العربية السعودية.

حقق فريق الزمالك الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد التغلب على السد اللبناني وذلك في النسخة الرابعة التي أقيمت عام 2010 وتوج بلقبها فريق ريال سوسيداد الإسباني بعد الفوز على السد القطري في النهائي.

وحصل على المركز الرابع مرتين في 2011 و2012.

وتضم قائمة الزمالك: "أحمد الأحمر- محمد رمضان "هتلر"- محمد علي- محمود خليل "فلفل"- هشام السبكي – كريم أيمن- احمد مؤمن "دودو"- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن"بودى"- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء "لوكا"- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد".

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