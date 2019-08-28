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تعليم

92.6% نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:14 م
نتيجة الدور الثانى
نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2019
ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018/2019.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالب/طالبة، منهم 39841 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالب/طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالب/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

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