في العاصمة الجديدة.. أكبر مدينة فنون وثقافة ودار أوبرا بالعالم

كشف وليد سامي مدير عام مجموعة الماسة التي تتعاون مع وزارة الآثار لإنشاء متحف العاصمة الإدارية الجديدة تفاصيل مدينة الفنون والثقافة الجاري إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال سامي لـ صدى البلد إن رئيس الجمهورية كلف بإنشاء أكبر مدينة فنون وثقافة في العالم، وبدأنا منذ أكثر من عام بتشغيل أكثر من 15 ألف فرد وعامل ومهندس يعملون 24 ساعة، حيث إن توجيهات الرئيس أن ننهي المشروع في عامين بأيدي مصرية خالصة 100%.



وتابع: نتحدي العالم بتنفيذ أكبر مدينة فنون وثقافة في العالم علي مساحة 126 فدانا وبها مكان لانتظار السيارات يستوعب 4500 سيارة، ومسرح مكشوف يستوعب 30 ألف شخص وتقام فيه حفلات عالمية علي أرض مصرية.



وقال: يشمل المشروع مبني دار الأوبرا الرئيسي بمساحة إجمالية حوالي 86000 متر مربع ويتكون من دور بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار وهو أكبر أوبرا في الشرق الأوسط،كما يحتوي علي قاعة الأوبرا الرئيسية سعة 2200 فرد ومسرح الموسيقي سعة 1200 فرد ومسرح الدراما سعة 600 فرد بالإضافة إلي مركز الإبداع الفني ومتحف الشمع.



كما يشتمل المشروع علي متحف العاصمة بمساحة إجمالية 8500 متر مربع ويتكون من دور أرضي ودور أول يشمل قاعة العرض الرئيسية ومجموعة من قاعات العرض الفرعية،ويشتمل علي المكتبة المركزية بمساحة إجمالية 9000 متر مربع ويتكون من دور أرضيودور أول يشمل القاعة الرئيسية ومجموعة من قاعات القراءة الفرعية.



وأضاف:يضم أيضا مبني بيت العود بمساحة إجمالية 700 متر مربع ويتكون من دور أرضي ودور أول ومبني الموسيقي المعاصرة بمساحة 700 متر مربع ومبني السينما الوثائقية بالإضافة إلى استوديوهات الرسم واستوديوهات النحت ومجموعة من المعارض،ومجموعة من المباني التكميلية مثل مبني الإدارة والمسجد ومجموعة من المطاعم.