جودة التعليم تهدد بسحب اعتمادها من المدارس التي لا تلتزم بالمعايير

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بأن الهيئة تستعد حاليًا لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020 ، من خلال تحديث منظومة الاعتماد واجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة حيث من المتوقع ان تتقدم اعداد اكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام.





وأوضحت يوهانسن أن هذا يأتي بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المدريات التعليمية علي مستوي الجمهورية لحثهم علي زيادة اعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول الي المستهدف في خطة مصر 2030 هو اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي.





وقالت يوهانسن عيد، إن هذا الأمر يتطلب تقدم 3000 مدرسة سنويا في حين انه لا يتقدم سوى 1000 مؤسسة تعليم قبل جامعي بحد اقصى سنويا، ويتم مخاطبة جميع السادة المحافظين لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول الي المستهدف في خطة مصر ، حيث ان نسبة مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي تقدمت للاعتماد من الهيئة منذ نشائتها لا تتعدى 10% سواء علي مستوى التعليم العام او التعليم الخاص رغم جاهزيته للتقدم للاعتماد من الهيئة.





واضافت يوهانسن عيد بأن الهيئة تستعد للقيام بأكبر حركة زيارات متابعة للمؤسسات التي حصلت علي الاعتماد ، للتأكد من استمرارها في اتباع معايير الجودة وتنفيذها لخطط التطوير والتحسين المستمر.





وشددت يوهانسن على أنه في حالة اخلال اي مؤسسة معتمدة بمعايير الجودة ، سوف يتم سحب الاعتمد منها فورا طبقا لقانون الهيئة وهو ما شدد عليه معالي رئيس الوزراء علي المتابعة المستمرة للمؤسسات التعليمية المعتمدة ولا تهاون مع المقصر وضرورة الوصول الي المستهدف في خطة مصر 2030.





وأكدت يوهانسن عيد بان تقدم المدارس للاعتماد من الهيئة ليس خيارا وانما الزاما بحكم قانون الهيئة ، مشيرةً لى أن الهيئة تقوم ارسال تقارير سنوية باعداد المؤسسات التي تقدمت للإعتماد من الهيئة حتي تاريخه الي رئيس الجهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، كما جاء بقانون انشاء الهيئة ويتضمن التقرير نقاط القوة والضعف بمنظومة التعليم المصري بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والتعليم الازهري.



