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محافظات

منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:27 م
ازالة عين الحياة
ازالة عين الحياة العشوائية
عبد العزيز جمال
أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بعين الحياة فى إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط .

وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية هى جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة .

وبدأت أجهزة المحافظة فى ازالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن .

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة أجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم فى الاسمرات وأكتوبر مشيرًا إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية واعادة تخطيط منطقة الفسطاط .

يذكر أن منطقة "عين الحياة" تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة مرافق القاهرة ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حى الخليفة ومسئولى الحى .
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية
منطقة خطرة .. محافظ القاهرة يشهد إزالة عين الحياة العشوائية

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