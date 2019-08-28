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فن

اشرب شاي.. حمادة هلال يحتفل بترشيحه لـ أفضل مطرب افريقي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:05 م
حماده هلال
حماده هلال
مصطفى كرم
احتفل الفنان حمادة هلال بترشيحه للحصول على جائزة افضل مطرب افريقي من مهرجان الموسيقي الافريقية عن اغنيته "اشرب شاي".

ونشر حماد هلال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لاعلان المهرجان بترشيحه للمنافسة علي افضل مطرب افريقي.

وعلق علي الصورة قائلا "
hamadahelaleg
#الله_كريم
أعلنت ادارة مهرجان "جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima " عبر موقعها الرسمي ترشيح الفنان حمادة هلال كأفضل مطرب أفريقي لعام 2019 وجائزة الإلهام الموسيقي في افريقيا ويبدأ التصويت في 1 سبتمبر من الشهر المقبل الموقع الرسمي للجائزة والتصويت ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين"بالتوفيق ان شاء الله تستاهل كل خير يا حمادة " و فنان موهوب"

وكان الفنان حمادة هلال، قد حصد علي 20 مليونًا و173 ألف مشاهدة، بأحدث كليباته «أشرب شاي»، بعد طرحه في بداية فبراير الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

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