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حوادث

بعد سداده 45 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يتصالح مع منير ثابت

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:02 م
منير ثابت
منير ثابت
عمرو خليفة - جودت عيد
خاطب جهاز الكسب غير المشروع؛ البنك المركزي بالغاء التحفظ علي أموال منير ثابت شقيق سوزان مبارك؛ وزوجته مهجة محمود وأولاده طارق وخالد؛ وذلك بعد موافقة الجهاز على طلب التصالح المقدم منهم بعد سداد ٤٥ مليون جنيه؛ وذلك في قضية استغلال النفوذ وتضخم ثروته، وكذلك الاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران.

وقال مصدر بالجهاز؛ إن منير ثابت سدد بالفعل المبلغ المطلوب منه فى حساب جهاز الكسب غير المشروع، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده.

وأضاف المصدر؛ أن منير ثابت تقدم بطلب للتصالح مقابل سداده المبالغ التي حصل عليها بطرق غير مشروعه؛ وتمت دراسة الطلب والذي انتهي إلى حصوله على مبلغ يقدر بنحو 45 مليون جنيه من أموال شركة الطيران؛ فقام برد المبلغ مقابل انقضاء الدعوي الجنائية قبله.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أيدت قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع شقيق سوزان ثابت رجل الأعمال منير ثابت ونجليه، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وأرصدتهم المصرفية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وقرر حبس رجل الأعمال منير صالح ثابت، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع.

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