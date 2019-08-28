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فن

بكاب ونظارة .. أحدث ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:13 م
شيري عادل
شيري عادل
مصطفى كرم
نشرت الفنانة شيري عادل مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

وظهرت شيري عادل بالصور وهي ترتدي كاب ونظارة شمس مع ابتسامتها المعتادة علي وجهها واسدال شعرها علي كتفها .

ولم تتكلف شيري عادل بوضع ميك اب علي وجهها واعتمدت علي مظهرها الجذاب دون ارتداء الاكسسوارات المكلفة.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام .

واعلنت الفنانة شيري عادل الاسبوع الماضي انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود بعد زواج دام سنة كاملة واوضحت شيري عادل في تصريحتها ان علاقتها جيدة مع معز مسعود بعد انفصالها لوجود عمل بينهم

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