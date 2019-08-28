سقوط "الفؤش" و"خربوش" لقتلهما شابًا بشوارع المحلة

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم "الفؤش" و"خربوش" عاطلين مسجلين خطرا لقتلهما شابا بطلق ناري بشوارع المحلة الكبري لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوي قري ومراكز المحافظة .



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطه ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد مصرع " م. ر " ٢٢ سنة " نتيجة إصابته بطلقة نافذة في الرقبة، فى مشاجرة مع "م. ع" 25 سنة عاطل بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.



تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية الجناة وضبطهم .



وكشفت تحريات الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمد . ع . ع . ال " وشهرته خربوش مصاب بجروح سطحية وكدمات ، و" أمير . م . ح . ا " وشهرته الفؤش وتم ضبط المتهمين وجار البحث عن متهم هارب شهرته "مصطفي خطاب " .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها .

