قمة تيكاد 7.. 10 مشروعات يابانية ضخمة في مصر

انطلق اليوم مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا تيكاد 7 الذي يعقد خلال الفترة (28 /8 - 30 /8 /2019).



ويرصد صدى البلد 10 مشروعات ضخمة أقامتها اليابان في مصر.



تنفيذ محطة دحرجة السيارات في أرصفة شرق بورسعيد الجديدة بالتعاون مع تحالف بولوريه تويوتا وإن واي كيه بطول ٦٠٠ متر وبنحو ٢٤٠ ألف متر مربع لساحة التداول بالاستثمارات مستهدفة من المشروع تصل إلى ٢٢٠ مليون دولار وخلق ١٥٠ فرصة عمل مباشرة و٥٠٠ فرصة عمل غير مباشرة، ليعد هذا المشروع الأول من نوعه في شرق البحر المتوسط من حيث المساحة والاستثمارات والمواصفات.



مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادي.



مشروع محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بالغردقة.



محطة رياح قدرة 220 ميجاوات بجبل الزيت.



محطة رياح قدرة 250 ميجاوات بالتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركة تويوتا توسوشو وشركائها بنظام BOO.



مشروع تحسين كفاءة الطاقة المنفذ بشركات التوزيع (شمال القاهرة ـ الإسكندرية ـ شمال الدلتا) والممول من الجايكا وذلك بهدف إنشاء شبكة ذكية متكاملة متضمنة مراكز تحكم وأنظمة اتصالات متطورة.



مشروع إعادة تأهيل الغلايات الخاصة بالوحدات 5، 6 ومهمات الغلايتين 7، 8 بمحطة غرب القاهرة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى هيتاشى اليابانية.



مشروع إعادة تأهيل عدد 6 تربينات غازية بمحطات شمال القاهرة والعطف وسيدى كرير بالتعاون مع شركة ميتسوبشى هيتاشى اليابانية.



شروع محطة توليد كهرباء قنا البخارية قدرة 2×650 ميجاوات بالتعاون مع شركة تويوتا توسوشو اليابانية.



مشاركة تحالف الشركات اليابانية في مناقصة إنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بالحمراوين.



مشاركة هيئة التعاون اليابانية (الجايكا) بتمويل تدريب عدد من الكوادر العربية والإفريقية في مراكز التدربب التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

