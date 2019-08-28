تونس تنتخب.. أول مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية

قال الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية ورئيس مدير عام الإذاعة التونسية بالنيابة، محمد الأسعد الداهش، إن "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار" هي "مناظرات رئاسية" تحدث لأول مرة في تونس وفي العالم العربي في مستوى الرئاسيات.



وأوضح الداهش، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن هذه المناظرات، التي سيتم إعدادها بالشراكة بين مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين والإذاعات والتلفزات الخاصة وأيضا بمبادرة من "مبادرة مناظرة"، ستنطلق خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية وذلك في شكل 3 حصص تلفزية تشمل مجموعة من الاسئلة يتم طرحها وذلك بحضور 10 مترشحين في كل حصة، حيث لا تتجاوز الحصة الواحدة الساعتين ونصف، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية.



وأضاف أن الاسئلة الموجهة الى المترشحين سيتم إعدادها من قبل فريق عمل متكون من مؤسستي الإذاعة والتلفزة والإعلام الخاص، مبينا أن توزيع هذه الأسئلة على المترشحين سيكون وفق عملية القرعة بحضور عدل تنفيذ وممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وبين في السياق ذاته، أن قرعة تحديد أسماء المترشحين في كل حصة من هذه المناظرات ستكون مباشرة إثر اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن عملية مراسلة المترشحين للمشاركة في هذه المناظرات تقوم بها هيئة الانتخابات، ومن يتغيب عن المشاركة سيبقى مكانه فارغا ومن يرفض المشاركة بعد اتصاله بالمراسلة لن يتم تخصيص مكان له.



من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري"الهايكا" النوري اللجمي إن الهدف من هذه المناظرات هو تقريب الصورة للناخب وإبلاغ صوت المترشح للمواطن حتى يتمكن من حسن الاختيار، مبرزا أن المناظرة هي طريقة تساعد المترشح للقيام بحملته الانتخابية وتعريف الناخبين ببرنامجه.



وأضاف أنه من المنتظر أن يتم يوم 31 أغسطس الحالي الإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.