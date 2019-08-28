اخبار الزمالك عن يوم 28-8-2019.. الأبيض فى المربع الذهبي لكأس مصر ونجم الفريق يبحث عن ناد جديد .. وصدمة لـ كريم بامبو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الأربعاء" مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالتالي:
تعرف على موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر
تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد "برج العرب" فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.
الزمالك يهزم مصر المقاصة 1ـ 0 ويواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس .. فيديو
تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.
تعليق مرتضى منصور على تواجد جنش فى استاد برج العرب خلال مباراة المقاصة
استقبل مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، محمود عبد الرحيم " جنش "، خلال تواجده باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى مباراته امام مصر المقاصة بكأس مصر.
سبب غريب.. خلاف حاد بين حكام لقاء الزمالك ومسؤولي مصر المقاصة فى الكأس
نشب خلاف حاد بين الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو ، وحكام لقاء مباراة نادي الزمالك ومصر المقاصة قبل انطلاق المباراة .
مرتضى منصور يؤازر لاعبي الفريق أمام مصر المقاصة.. فيديو
تواجد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك داخل استاد برج العرب بالإسكندرية ، وذلك من أجل مؤازرة لاعبي الفريق خلال مواجهة مصر المقاصة في إطار دور الثمانية فى كأس مصر.
مفاجأة.. ناشئ الزمالك الحر يقترب من الدوري الأوكراني
اقترب أحمد محمد سيد، لاعب وسط فريق الزمالك ،مواليد 1999، من الانتقال لنادي ستال الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ميتشو يصدم كريم بامبو قبل مواجهة الزمالك ومصر المقاصة
استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو كلا من محمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الفريق الأبيض لخوض لقاء المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.
نجم الزمالك السابق يبحث عن ناد جديد قبل انطلاق الدورى
يبحث أحمد داوودا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن ناد جديد بعد فشل تعاقده مع سموحة بسبب الخلاف فى الحصول على مقدم التعاقد.
تعرف على موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر
تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد "برج العرب" فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.
الزمالك يهزم مصر المقاصة 1ـ 0 ويواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس .. فيديو
تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.
تعليق مرتضى منصور على تواجد جنش فى استاد برج العرب خلال مباراة المقاصة
استقبل مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، محمود عبد الرحيم " جنش "، خلال تواجده باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى مباراته امام مصر المقاصة بكأس مصر.
سبب غريب.. خلاف حاد بين حكام لقاء الزمالك ومسؤولي مصر المقاصة فى الكأس
نشب خلاف حاد بين الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو ، وحكام لقاء مباراة نادي الزمالك ومصر المقاصة قبل انطلاق المباراة .
مرتضى منصور يؤازر لاعبي الفريق أمام مصر المقاصة.. فيديو
تواجد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك داخل استاد برج العرب بالإسكندرية ، وذلك من أجل مؤازرة لاعبي الفريق خلال مواجهة مصر المقاصة في إطار دور الثمانية فى كأس مصر.
مفاجأة.. ناشئ الزمالك الحر يقترب من الدوري الأوكراني
اقترب أحمد محمد سيد، لاعب وسط فريق الزمالك ،مواليد 1999، من الانتقال لنادي ستال الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ميتشو يصدم كريم بامبو قبل مواجهة الزمالك ومصر المقاصة
استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو كلا من محمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الفريق الأبيض لخوض لقاء المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.
نجم الزمالك السابق يبحث عن ناد جديد قبل انطلاق الدورى
يبحث أحمد داوودا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن ناد جديد بعد فشل تعاقده مع سموحة بسبب الخلاف فى الحصول على مقدم التعاقد.