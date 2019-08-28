اخبار الزمالك عن يوم 28-8-2019.. الأبيض فى المربع الذهبي لكأس مصر ونجم الفريق يبحث عن ناد جديد .. وصدمة لـ كريم بامبو

تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد "برج العرب" فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.استقبل مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، محمود عبد الرحيم " جنش "، خلال تواجده باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى مباراته امام مصر المقاصة بكأس مصر.نشب خلاف حاد بين الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو ، وحكام لقاء مباراة نادي الزمالك ومصر المقاصة قبل انطلاق المباراة .تواجد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك داخل استاد برج العرب بالإسكندرية ، وذلك من أجل مؤازرة لاعبي الفريق خلال مواجهة مصر المقاصة في إطار دور الثمانية فى كأس مصر.اقترب أحمد محمد سيد، لاعب وسط فريق الزمالك ،مواليد 1999، من الانتقال لنادي ستال الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو كلا من محمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الفريق الأبيض لخوض لقاء المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.يبحث أحمد داوودا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن ناد جديد بعد فشل تعاقده مع سموحة بسبب الخلاف فى الحصول على مقدم التعاقد.