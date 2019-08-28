موجز السوشيال ميديا.. أحدث ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها.. هنا الزاهد تكشف لون شعرها.. ظهور رومانسى لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

في اطار الخدمات التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري نقدم لكم موجز السوشيال ميديا اليومنشر الفنانة درة مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام، وظهرت درة بمجموعة من الصور المختلفة تبرز جمالها مع وضع ايديت بالفوتوشوب لإظهارها بأجنحة طائرة في جميع الصور.نشرت الفنانة شيري عادل مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي تتكلم في بعض حلقاتها السابقة عن السمنة.شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة من طفولتها عبر "إنستجرام"، وظهرت هنا الزاهد بالصورة وهي طفلة فى عام 2000 وملامحها لم تتغير كثيرا.نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود عبر انستجرام صورة جديدة للفنان عمرو دياب في احدث ظهور له مع الفنانة دينا الشربيني بالساحل الشمالي.نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له مع ابنته الصغري كنز عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.