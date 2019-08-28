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فن

موجز السوشيال ميديا.. أحدث ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها.. هنا الزاهد تكشف لون شعرها.. ظهور رومانسى لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:33 م
عمرو دياب و دينا
عمرو دياب و دينا الشربيني
مصطفى كرم
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اطلالة غريبة.. درة بأجنحة طائرة في أحدث ظهور.. صور.

نشر الفنانة درة مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام، وظهرت درة بمجموعة من الصور المختلفة تبرز جمالها مع وضع ايديت بالفوتوشوب لإظهارها بأجنحة طائرة في جميع الصور.

أحدث ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد.

نشرت الفنانة شيري عادل مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

أول رد من ريهام سعيد بعد وقفها عاما عن العمل الإعلامي.

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي تتكلم في بعض حلقاتها السابقة عن السمنة.

هنا الزاهد تكشف لون شعرها الحقيقي بصورة من طفولتها.

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة من طفولتها عبر "إنستجرام"، وظهرت هنا الزاهد بالصورة وهي طفلة فى عام 2000 وملامحها لم تتغير كثيرا.

ظهور رومانسى لـ عمرو دياب و دينا الشربيني فى الساحل الشمالي.

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود عبر انستجرام صورة جديدة للفنان عمرو دياب في احدث ظهور له مع الفنانة دينا الشربيني بالساحل الشمالي.

لأول مرة محمد رمضان مع ابنته الصغرى أثناء قفزة بحمام السباحة.

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له مع ابنته الصغري كنز عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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