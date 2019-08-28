أول رد من ريهام سعيد بعد وقفها عاما عن العمل الإعلامي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي تتكلم في بعض حلقاتها السابقة عن السمنة.



وظهرت ريهام سعيد بالفيديو وهي تقول "الهدف من كلامي طول الوقت على التخن مش اني انا واحدة رفيعة لا انا واحده بعاني من التخن طول عمري بس الهدف اني انا عاوزة اغير عندكم فكرة ان التخن مش بيخلي الواحدة مش جميلة الى فكرة ان التخن بيموت لأنه ليه علاقة بالصحة ....".



وتابعت ريهام سعيد بالفيديو بعرض حالة صحية تعاني من السمنة تبنتها ببرنامجها القديم صبايا الخير الذي كان يعرض على قناة النهار.



وعلقت على الفيديو قائلة "يارب تفهموا بقا".



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، اليوم حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام وجاء ذلك على خلفية حلقتها الأخيرة وهي تتحدث عن أصحاب السمنة بكلمات غير لائقة.

