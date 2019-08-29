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رياضة

اتحاد الكرة: الغندور رئيسا للحكام وتكوين لجنة الانضباط ومناقشة عروض الـ VAR

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:24 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسرى غازى
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة السيد عمرو الجنايني في اجتماعه الممتد، تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل. 

كما قررت اللجنة المؤقتة تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.

وأعلنت اللجنة المؤقتة البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية "الفار" وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.

يذكر أن اجتماع اللجنة المؤقتة شهد حضور محمد فضل نجم النادى الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية وغياب الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة نظرا لوفاة والده.

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