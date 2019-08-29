صراع بين العلم والجهل على مسرح متروبول

ضمن عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته ال12 التى تحمل اسم الفنان الراحل كرم مطاوع ويرأسها الفنان أحمد عبد العزيز والذى من المقرر إقامة حفله الختامى وتوزيع الجوائز على الأعمال الفائزة على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا بعد غد الجمعة 30 أغسطس الجارى، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مساء اليوم على مسرح متروبول ضمن عروض مسرح الطفل العرض المسرحى "جزيرة الحياة" لفرقة مسرح دمياط، قُدم العرض فى قالب بسيط يتناسب مع الأطفال مع بعض الإستعراضات والأغانى المشوقة، العرض تأليف حسام عبد العزيز وأشعار الأديب سمير الفيل، ألحان توفيق فودة وتوزيع الموسيقار عبد الله رجال، إضاءة حسن النجار وإخراج أحمد الغزلاني.



تدور أحداث القصة عن عالم الجهل والعلم من خلال سلسلة أحداث تشويقية لبطلة اسمها بليدة تعيش الجهل ولا تأبه بالعلم والكتب، ولكن بوجود الأصحاب فتحوا لها طريقا للتعلم بطريقة ممتعة من خلال عرض لقوى الطبيعة مثل الهواء والضوء والماء، وسرعان ما تتغير الأحداث ويتعرض الأصحاب لمأزق متتالية، غير أن بليدة هي من تنقذهم بالنهاية بالتفكير العلمي واستخدام معلومات مما واجهته طوال رحلتها.



يذكر أن الفرقة تأسست عام 2011 وتتكون من 24 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 9 – 16 سنة، قدمت من قبل عروض مثل "عكروتة"، "لوز وأراجوز"، "صور من دمياط"، وقد حقق عرض جزيرة الحياة المركز الأول في عروض الشرائح للعام الجاري كما فازت الطفلة هنا أبو صوير بجائزة أحسن ممثلة.