عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائى كاس مصر.. خالد الغندور يستفز جمهور الاهلى

وجه خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ جماهير أندية الدوري الممتاز وذلك عقب فوز الفريق أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في مباراة ربع نهائي كأس مصر.





وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "في الدور قبل النهائي جمهور الزمالك هيشجع فريقه وجمهور الاتحاد هيشجع فريقه يا تري فيه جمهور غيرهم هيشجع واحد فيهم ولا مافيش حد بيفرح الا بفوز فريقه".





تعليق خالد الغندور جاء عقب استنكار جماهير الأهلي فرحة جماهير الزمالك بفوز فريق بيراميدز أمام المارد الأحمر في مباراة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.





تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.





ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.



