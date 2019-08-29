رئيس أوغندا يدعو المؤسسات اليابانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في بلاده

دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني المستثمرين اليابانيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية ببلاده والدخول في شراكة مع الحكومة الأوغندية لدعم التجارة والاستثمار.

وقال الرئيس الأوغندى – خلال لقائه مع عدد من المستثمرين اليابانيين على هامش مشاركته بقمة (تيكاد 7) بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم – إن بلاده مستعدة لإبرام شراكة مع مستثمرين يابانيين لتصنيع بطاريات السيارات والحافلات التي تدار بالطاقة الشمسية.

وأشار موسيفيني إلى أن حكومته تعمل على اقناع مواطنيها بعدم التوجه إلى الدول الأجنبية طلبا للعلاج، منوها إلى أن حكومته ترغب في بناء مشتشفياتها لعلاج مواطنيها على أراضيها، وأوضح أن حكومته يمكنها تخصيص الأراضى للمستثمرين اليابانيين للمساهمة في تشييد تلك المستشفيات.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبى قد تعهد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة (تيكاد 7) أمس، بتعزيز الاستثمارات اليابانية الخاصة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الشركات اليابانية على ضخ استثمارات بالدول الأفريقية.

وشدد الزعماء الافارقة واليابانيين على أهمية تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة بالقارة الافريقية واستغلال الفرص المتاحة وخاصة عقب اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية رسميا خلال قمة النيجر فى يوليو الماضى والتى تضم حوالى 3ر1 مليار مستهلك.