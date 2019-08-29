أمريكا تحذف الأراضي الفلسطينية من موقعها الإلكتروني

اختفت صفحة الأراضي الفلسطينية من لائحة الدول والمناطق الموجودة على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت ليكن بذلك خطوة استفزاز جديدة ضد العرب.



وقالت مسئولة في وزارة الخارجية الأمريكية إن "الموقع قيد التحديث ولم يطرأ أي شيء على السياسة الأمريكية".



وانتقد السفير الأمريكي السابق بإسرائيل في عهد أوباما هذه الخطوة واصفا إياها بـ"الجنون".



وقررت وزارة الخارجية الأمريكية حذف صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق المنشورة على موقعها الإلكتروني.



ويأتي ذلك في أعقاب العديد من الإجراءات السياسية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح إسرائيل منذ وصوله إلى الحكم في العام 2017.



وتظهر نسخة من الأرشيف من الموقع الإلكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى حيث يمكن لأي شخص أن يستفسر أو يبحث عن معلومات تخص أي بلد أو منطقة في العالم (حوالى 200 بلد) على موقع الخارجية الأمريكية.



وأثارت الخطوة غضبا وتنديدا من الجانب الفلسطيني، حيث اعتبر صائب عريقات، كبير المفاوضين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "شطب مصطلح الأراضي الفلسطينية لا يتعلق بالمصالح القومية للولايات المتحدة إنما يتعلق بتقدم جدول أعمال مجلس المستوطنين الإسرائيليين"، مضيفا أن "قرار عدم رؤية الحقيقة لا يعني إلغاء وجودها".



من جهتها، أعلنت الحكومة الفلسطينية استياءها من هذا القرار واعتبرت أن "هذه الخطوة تؤكد التحيز الأمريكي تجاه إسرائيل" وقالت بأن هذا التحول "لا يمكن أن يتجاهل الحقوق الفلسطينية وهو ما اعترفت به دول العالم بالإجماع".



وليست المرة الأولى التي ينحاز فيها دونالد ترامب ويظهر مساندته الكاملة لإسرائيل بل سبق وأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بهذه الأخيرة كعاصمة أبدية للدولة العبرية.

