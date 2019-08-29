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بفستان أبيض.. أصالة نصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:46 م
اصالة نصر
اصالة نصر
منار نور
نشرت الفنانة أصالة نصري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أصالة نصر فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل، ومكياج سميك اعتمدت فيه على الألوان الترابية، وتسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "قبلاتي هذه لكم جميعًا وأخصّ العزيز على قلبي وروحي صديقي القديم المتجدّد ، والفنّان المُبدع ، أخي الحبيب نيكولا جبران ، شكرًا ياروحي على كلّ ماتفعله منّ أجلي ، هي تفاصيل كثيره تهتمّ أنتَ بها منّ أجل راحتي ، وأنا كعادتي منذ أنّ بدأنا ، منّ بداياتي وبدايته ، شركاء نجاح ، وإخوه وأصدقاء أصبحنا مثلًا للكثيرين ، أحبّك دائمًا وكلّي امتنان".

على جانب آخر، حققت أصالة نصري نجاحا كبيرا على مسرح سوق عكاظ بالسعودية مساء أمس.

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