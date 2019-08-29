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رياضة

سارة سمير تحصد ذهبية الخطف في دورة الألعاب الأفريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:48 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أضافت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير ميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوجت الرباعة الأولمبية سارة سمير بذهبية منافسات الخطف في وزن ٧٦ كجم بصالة النهضة بمدينة الرباط.

ورفعت الرباعة المصرية سارة سمير ثقلا وزنه ١٠٥ كجم لتنجح في حصد أول ذهبية، وما تزال تنافس على ذهبيتين.

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