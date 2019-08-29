رجال اليد بـ الأهلي يواجه الأولمبي وديًا.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة ودية مهمة اليوم "الخميس" أمام فريق الأولمبي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والأولمبي في الثانية ظهرا بالإسكندرية، على هامش معسكر الإعداد القصير الذي يخوضه الفريق، استعدادا للموسم الجديد.



وكان فريق كرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي قد خاض مباراتين وديتين الاسبوع الماضي بالإسكندرية أمام فريقي أصحاب الجياد والأوليمبي في إطار حرص السويدي أولا ليندجرين المدير الفني على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب.



