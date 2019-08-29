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لأول مرة.. فيس بوك تتحدى الهاكرز باختبار Facebook Portal

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:31 م
جهاز Facebook Portal
جهاز Facebook Portal
شيماء عبد المنعم
تشارك شركة فيسبوك "Facebook" الأمريكية، في مسابقة القراصنة السنوية "Pwn2Own" التى ستقام في شهر نوفمبر القادم، وذلك من أجل اختبار جهاز "Facebook Portal" لأول مرة، وهو سلسلة من المتحدثات الذكية المزودة بشاشة من تطوير فيسبوك، والتى أعلنت عنه العام الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، أن شركة فيسبوك ستتيح للمتسللون اختبار "Facebook Portal" لاكتشاف مواطن الضعف فيه، وسوف يحصل المتسلل القادر على اختراق الجهاز عن بعد وتشفيره على مكافأة قدرها 60 ألف دولار، و40 ألف دولار نظير اكتشاف الثغرات في الجهاز.

واعتادت الشركات أن تسمح للمتسللين بوضع منتجاتهم في مواقعهم، حيث أدخلت شركة تسلا موتورز "Tesla" لصناعة السيارات في وقت سابق هذا العام سيارة سيدان 3 الجديدة في المسابقة، وفاز اثنين من الباحثين بمكافأة قدرها 375 ألف دولار وبالإضافة إلى السيارة التي اخترقوها، وذلك من أجل العثور على ثغرة خطأ عشوائي في تصميم السيارة، فعثر الباحثين على خطأ في الذاكرة العشوائية في متصفح الويب لنظام المعلومات والترفيه في السيارة.

ويمثل تقديم جهاز "Facebook Portal جزءًا من مبادرة (Trend Micro Zero Day)، التي تدير المسابقة لتوسيع نطاق أجهزة التشغيل الآلي المنزلية المتاحة للباحثين، وقال "Pwn2Own" إن الباحثين سيحصلون أيضًا على فرصة لمحاولة اختراق أجهزة الشركات الاخرى من ضمنهم Amazon Echo Show 5 و Google Nest Hub Max و Amazon Cloud Cam و Nest Cam IQ Indoor.

وقال فيسبوك "Facebook" إنه سيسمح أيضًا للمتسللين بالعثور على عيوب في مجموعة الواقع الافتراضي "Oculus Quest"،
ومن المتوقع أن تحصل مسابقة "Pwn2Own"، المقررعقدها يومي 6 و 7 نوفمبر في بكين، على أكثر من 750 ألف دولار نقدًا وجوائز اخرى.

يذكر أن مسابقة "Pwn2Own" هي واحدة من أكبر مسابقات القرصنة في العالم منذ عام 2017، تقام سنويًا في مؤتمر أمان CanSecWest، حيث يواجه المتسابقون تحديًا لاستغلال البرامج والأجهزة المحمولة المستخدمة على نطاق واسع مع الثغرات الأمنية غير المعروفة، وإظهار مواطن الضعف في مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والتقنيات الاستهلاكية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الذكية والسيارات.

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