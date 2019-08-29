محافظ كفر الشيخ يستقبل أمين مجمع البحوث الإسلامية ومنسق بيت العائلة

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ اليوم، الخميس، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمد عبد العاطى المنسق العام لبيت العائلة المصرية.



وناقش محافظ كفر الشيخ، مع وفد العائلة المصرية، عددًا من الملفات المشتركة وتوصيات بيت العائلة، خاصة فيما يتعلق بالندوات التوعوية والتثقيفية التي تبرز وسطية وسماحة الإسلام ونبذ التعصب والتشدد والغلو.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية دمياط وكفرالشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري، وعدد من القيادات التنفيذية.