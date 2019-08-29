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الأوقاف تحتفل بالعام الهجري الجديد 1441.. السبت

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:35 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
إيمان طلعت
تحتفل وزارة الأوقاف بـ العام الهجري الجديد 1441، بعد غد، السبت، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1441، كل من: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الأوقاف، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وجمع من العلماء وقيادات الأوقاف بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

كما تحتفل سائر مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية بهذه المناسبة الكريمة بحضور المحافظين، حيث أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في حضور احتفال وزارة الأوقاف بـ العام الهجري الجديد 1441، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وكذلك إنابة المحافظين كل في محافظته.

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