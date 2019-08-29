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الكويت.. تفاصيل جديدة في واقعة هجوم مصري على المارة بساطور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:39 م
واقعة هجوم مصري على
واقعة هجوم مصري على المارة بساطور فى الكويت
سمر صالح
أحالت الأجهزة الأمنية في الكويت، المقيم المصري الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وبيده ساطور روع به المارة في شارع عام، إلى النيابة العامة، بعد توجيه عدة تهم إليه، من بينها التهجم وإتلاف مال الغير والاعتداء بالضرب، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وبحسب صحيفة "الأنباء"، فإن الجاني كان يصدر كلمات غير مفهومة وكان يصرخ لأسباب غير معلومة أثناء حمله ساطورًا وترويعه المارة في شارع عام.

وكان المقيم المصري هرب قبل وصول رجال الأمن، وبعد تحريات بشأنه تبين أنه دخل إحدى البنايات وحاول كسر باب شقة كويتية، وحين صرخت ولم يتمكن من كسر الباب، انصرف إلى شقة في الطابق الأرضي وكسر بابها، حيث كان بداخلها امرأة آسيوية قام بتكسير أثاث منزلها، وبعد ذلك خرج إلى الشارع وتصادف وجود شخص عربي قام بضربه وإتلاف سيارته.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه أن المقيم المصري وجه 3 طعنات لشخص آخر من نفس جنسيته، قبل أن يقوم بحجز تذكرة طيران ويحاول الهرب، حيث ألقي القبض عليه في المطار.

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