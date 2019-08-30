احذفه فورا .. تطبيق ينشر برامج خبيثة على الهواتف المحمولة

اكتشفت مؤخرًا شركة "Kaspersky" الروسية، المتخصصة في برامج مكافحة الفيروسات، تطبيقًا شهيرًا ينشر برامج خبيثة في هواتف المستخدمين والذى يدعى "CamScanner"، حيث قامت شركة جوجل Google بإزالة التطبيق من متجرها "Google Play".



وبحسب ما ذكره موقع "Engadget" التقني، قامت شركة "جوجل" بإزالة تطبيق "CamScanner" الذى يستخدم لمسح مستندات (PDF) الذي تم تحميله على أجهزة المستخدمين أكثر من 100 مليون مرة، بعد نشر برمجية خبيثة على أجهزة أندرويد.



وأوضحت الشركة أن هذا التطبيق الذي يعمل كحصان طروادة "The trojan" حيث تتخفى فيه الشيفرة الخبيثة، وتدفع إلى ظهور إعلانات تطفلية في أجهزة المستخدمين، وتسجيل المستخدمين في اشتراكات مدفوعة.



وكما تم تصميم الشيفرة الخبيثة أيضًا للاتصال بجهاز الخادم لمطوريها وتحميل شيفرة إضافية، إلا إن التحديثات الأخيرة لتطبيق "CamScanner" أزالت بعض الشيفرات الخبيثة منه.



ووفقا لموقع "زد دى نت"، فإن "CamScanner" يملك 1.8 مليون مراجعة معظمها إيجابية على متجر جوجل بلاي، وعندما بدأت "Kaspersky" في التحقيق في التطبيق بعد ظهور مجموعة من التعليقات السلبية، يعد هذا الحدث بمثابة تذكير بأنه حتى التطبيقات الشائعة منذ فترة طويلة ليست آمنة من هجمات البرامج الضارة.