قناة مجانية تنقل حفل جوائز الأفضل في أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، حفل جوائز الأفضل في أوروبا، والتي ستقام اليوم الخميس، بإماراة موناكو الفرنسية.



وتقام حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2019، في تمام السادسة مساءً عبر قناة بي إن سبورت نيوز المفتوحة.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" أعلن القائمة التي تتنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.



ونجح الثلاثي الأفضل في أوروبا في تقديم موسم رائع، حيث نجح فان دايك في قيادة ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وخسر الدولي الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتوج باللقب، ولم يتم مرواغته من قبل أي لاعب خلال 50 مباراة على التوالي.



النجم الثاني هو ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي قدم موسما رائعا على المستوى الفردي، حيث حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الأوروبية الخمس، وفاز مع برشلونة باللقب الإسباني، لكنه خسر كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا مع البلوجرانا، وكوبا أمريكا مع الأرجنتين.



كريستيانو رونالدو هو ثالث المرشحين، والذي أثبت أن السن مجرد رقم، وأن الذهب لا يصدأ أبدا، حيث فاز مع البيانكونيري بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي، ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، بالإضافة إلى تسجيله21 هدفا مع البيانكونيري في أول مواسمه بالدوري الإيطالي.



يذكر أن لوكا مودريتش فاز بجائزة لاعب وسط ريال مدريد فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي، وحل كريسيتانو رونالدو ثانيا، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ثالثا.