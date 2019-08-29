بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019 YouTube

يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخميس، الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 وهو اللقب الذي يتنافس عليه بشدة كل من فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول ومنتخب هولندا، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.



موعد حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا والقناة الناقلة:



ويقام حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" أعلن القائمة التي تنتافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.