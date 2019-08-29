حطب يدعم شباب الطائرة فى اتصال هاتفى قبل لقاء إيطاليا بالمونديال

أجرى المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والمتواجد حاليا بالمملكة المغربية مع البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى يسدل الستار عنها مساء بعد غد السبت ، إتصالا تليفونيا بأحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة المتواجد حاليا بتونس مع منتخب الشباب تحت 19 عاما.



ويواجه منتخب مصر نظيره الإيطالى فى الدور قبل النهائى ببطولة العالم مساء اليوم الخميس ، كما أجرى حطب اتصالا آخر بالجهاز الفنى لمنتخب وعدد من اللاعبين ومساندتهم قبل اللقاء المهم .



وأثنى حطب خلال إتصاله بالجهاز الفنى واللاعبين على المجهود الكبير الذى بذله كل لاعب خلال المباريات السابقة ، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية، والوصول إلى الدور قبل النهائى بالجهد والعرق من أجل رفع العلم المصرى خلال هذه التظاهرة العالمية الكبيرة ، وطالب حطب اللاعبين الإستمرار فى تقديم الأداء المشرف الذى ظهروا به حتى بلغوا هذا الدور بعد الفوز على منتخبات عالمية صاحبة باع طويل فى هذه اللعبة.



لفت إلى أن المنتخب يسطر تاريخا جديدا للكرة الطائرة بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة ، وأوضح حطب أنه مهما كانت النتيجة فى لقاء اليوم فإن جميع أفراد المنتخب يستحقون الإشادة والتكريم .

