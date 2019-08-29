هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة تملى ناجحة على إنستجرام

روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأغنيتها المنفردة الجديدة التي حملت اسم "تملي ناجحة" عبر حسابها على "انستجرام"



ونشرت هيفاء وهبي صورة وعلقت "استمعوا الى اغنيتى الجديدة تملى ناجحة حصريا على تطبيق انغامى"



وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.



وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.



وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.