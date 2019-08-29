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رياضة

الجمباز يضيف ذهبية وفضية على جهاز عارضة التوازن

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:11 م
الجمباز
الجمباز
عمرو ابوبكر
نجح منتخب الجمباز في إضافة ميدالية ذهبية وأخرى فضية لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجحت البطلة فرح أحمد في الفوز بذهبية الفردي على الأجهزة لجهاز عارضة التوازن بعدما حققت ١٢.٧٦٦ نقطة في المركز الأول.

بينما حققت البطلة المصرية ماندي عصام محمد الميدالية الفضية على نفس الجهاز بعدما حققت ١٢.٥٠٠ نقطة.

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