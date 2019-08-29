مصر للطيران تطبق مشروع الدمج.. نقل العاملين بـ اكسبريس مطلع سبتمبر

أعلن الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن بدأ أولي الخطوات التنفيذية في خطة الشركة نحو هيكلة الشركة ترشيدا للنفقات.



وأضاف رئيس مصر للطيران، في رسالة موجهة للعاملين، أنه تم أخذ موافقة مجلس إدارة الشركة في نقل العاملين في شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس إلى شركة الخطوط الجوية، بداية من سبتمبر المقبل، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية ليعملا معا تحت إدارة واحدة لرفع القدرة على المنافسة وزيادة الربحية.



وأشار رئيس مصر للطيران، إلى أن الشركة ماضية في خطتها لإعادة الهيكلة بما يعود بالنفع على الشركة والعاملين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل خطوة من مراحل الهيكلة مع بداية تنفيذها.



وتابع رئيس مصر للطيران أن الشركة مستمرة في خطة تحديث الأسطول حيث انتهت الشركة من استلام 6 بوينج طائرات من طراز الدريملاينر، وتعمل بكامل طاقتها على الخطوط المختلفة، كما تبدأ الشركة في استلام 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص A220-300 بداية من سبتمبر المقبل لتعمل على الخطوط الداخلية والإقليمية حتي يونيو 2020، كما أنه من المقرر استلام 15 طائرة من طراز إيرباصA330 بداية من العام المقبل.