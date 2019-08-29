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رياضة

النصر يفوز على الأوليمبي بهدفين وديا استعدادا للدوري الممتاز ب..صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:24 م
النصر بقيادة سيد
النصر بقيادة سيد عيد
عبدالله هشام

حقق فريق النصر بقيادة سيد عيد الفوز علي الاوليمبي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب المنطقة المركزية للقوات المسلحة بالعباسية استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز ب.

قدم الفريقان مباراة قوية ونجح النصر في فرض سيطرته في أغلب الفترات. وتمكن محمد عبدالناصر اوشا من تسجيل الهدف الاول للنصر قبل نهاية الشوط الاول من تسديدة من الجهة اليمني علي حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسري لمرمي الاوليمبي.

وفي الشوط الثاني تمكن ميدو العطار لاعب النصر من تسجيل الهدف الثاني بمجهود فردي حيث نجح في المرور بالكرة من مدافعي الاوليمبي من الوسط وانفرد لحارس الاوليمبي واسكنها الزاوية اليمني.

ويخوض النصر مباراة ودية يوم الاربعاء القادم بمواجهة فريق القناة علي ملعب النصر فيما يختتم الاوليمبي معسكره بالقاهرة بمواجهة النجوم يوم السبت القادم.
النصر يفوز على الأوليمبي بهدفين وديا استعدادا للدوري الممتاز ب..صور
النصر يفوز على الأوليمبي بهدفين وديا استعدادا للدوري الممتاز ب..صور
النصر يفوز على الأوليمبي بهدفين وديا استعدادا للدوري الممتاز ب..صور

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