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تمكين الشباب.. سفير مصر باليابان يكشف أبرز مكاسب التعاون مع طوكيو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:26 م
السفير أيمن كامل
السفير أيمن كامل
حمزة شعيب
قال السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، معلقا على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة التيكاد، إن استفادة القمة بالرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي تتمثل في الاستفادة من الخبرة السابقة التي تحققت في إطار التعاون المصري الإفريقي في تدريب الكوادر الإفريقية".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر تحرص على توفير كل ما لديها من خبرات في الساحة الإفريقية للجانب الياباني، لتطبيق أجندات التنمية والمشروعات التنموية الكبرى التي من الممكن أن تقدمها طوكيو.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي لهذا التعاون، سيتم عبر عدة مجالات، مثل تدريب الكوادر وتمكين الشباب وإقامة مشروعات البنية الأساسية في العديد من الدول الإفريقية، فضلًا عن مشروعات الطاقة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية قادمًا من فرنسا عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية.

وترأس الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، أمس الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد» بمشاركة زعماء الدول الإفريقية.

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