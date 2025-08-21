الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، يوسف أبو كويك، أن الأصوات الفلسطينية تعالت خلال الحراك الوطني في غزة لتخاطب المجتمع الدولي وتُحذر من أن ما يجري في القطاع هو إبادة جماعية ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، تنفذها إسرائيل بقرار سياسي واضح.

وأوضح أن المشاركين حمّلوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مخطط تهجير يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، متجاوزًا كل الأعراف والمواثيق الدولية.

ورفعت خلال الفعالية الأعلام الفلسطينية إلى جانب أعلام جمهورية مصر العربية، تعبيرًا عن الدعم للموقف المصري ، كما دعا الحاضرون إلى مواصلة دعم الجهود المصرية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية.