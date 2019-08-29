للطلاب الجدد .. كل ماتريد معرفته عن أقسام إعلام القاهرة

تنطلق الأيام المقبلة مرحلة التقديم في الكليات بالجامعات المصرية المختلفة بعد ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق.



ويبحث طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة للتعرف وجمع المعلومات عن الكلية واقسامها، وينشر موقع "صدى البلد" للطلاب الجدد تقريرا تعريفيا عن أقسام الكلية.



تنقسم الكلية لثلاثة أقسام بشعبتيها العربية والإنجليزية قسم الإذاعة والتليفزيون، العلاقات العامة والإعلان، والصحافة.



يبدأ التخصص في فرع من الفروع ابتداءً من السنة الثانية للطالب في القسم العربي والسنة الثالثة للطالب في القسم الإنجليزي.



تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الإعلام درجة البكالوريوس في الإعلام في أحد التخصصات وهي الصحافة، الإذاعة، والتليفزيون، العلاقات العامة والإعلان، بكالوريوس الإعلام العام.



وتعتمد الدراسة في برنامج مرحلة البكالوريوس على نظام الساعات المعتمدة Credit Hours، والساعة المعتمدة عبارة عن محاضرة نظرية لمدة ساعة أسبوعيًا وتعادل ساعتين في الأسبوع للمختبرات والتطبيقات وورش العمل والتدريبات ويتكون الفصل الدراسى من ستة عشر أسبوعًا.



يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس اجتياز 132 ساعة معتمدة موزعة على السنوات الأربع وثمانية فصول دراسية بمتوسط 33ساعة معتمدة في كل عام دراسى، ويخصص لكل مقرر ثلاث ساعات معتمدة بإجمالي 44 مقررًا دراسيًا.





تنقسم الدراسة في كلية الإعلام إلى مرحلتين ، الأولى مدتها فصلين دراسيين يتلقى فيهما الطالب بعض المقررات العامة ومتطلبات الكلية ومداخل التخصصات في الأقسام العلمية الثلاثة والثانية مدتها ستة فصول دراسية حيث يبدأ التخصص في أحد الأقسام الثلاثة (الصحافة – الإذاعة والتليفزيون – العلاقات العامة والإعلان) اعتبارًا من الفصل الدراسى الثالث ولكل قسم أن يضع الشروط والمقررات المؤهلة للالتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية.



وبعد تجميده لسنوات، قررت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عودة استقبال الطلاب بالشعبة الخاصة بالصحافة الإلكترونية مع بداية العام الدراسي الجديد، سواء في سبتمبر أو يناير المقبل، بعد الانتهاء من اللائحة الخاصة به.

