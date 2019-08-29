اللبنانية تانيا قسيس تحيي حفلا غنائيا في مهرجان القلعة

تستعد الفنانة اللبنانية تانيا قسيس لإحياء حفل مميز ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي في القاهرة في نسخته الثامنة والعشرين وذلك الجمعة في ٣٠ أغسطس ٢٠١٩.



ويأتي الحفل بعد نجاحات عالمية عديدة، والنجاح الذي حققته مؤخرًا في القاهرة في مطلع عام ٢٠١٩، حيث لقبها الاعلام المصري بالـ "الحنجرة الذهبية"، وبعد نجاح حفلتها في بيروت حيث قدمت مجموعة من أغنياتها الجميلة من جديد وقديم، بلوحات غنائية راقصة مميّزة.



ستتضمّن الحفلة أبرز أغنياتها المعروفة من بينها"ايفا ماريا"مع أنشودة "مولاي" التي لمعت بها في الحدث الضخم في القاهرة عند افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، وأغنية "وطني" التي نالت موريكس دور كأفضل أغنية وطنية و "شو مخبى الليل" التي سبق وتصدّرت المراتب الأولى في لبنان في الصيف المنصرم.



كما ستقدم أغنياتها الجديدة أبرزها أغنية «حب الحياة» من كلمات والحان مروان خوري، و«شو القصة» من كلمات والحان جوني فنيانوس، بالاضافة لأغنيات معروفة ولفتة مميّزة لمصر وفنّ أم الدنيا العريق مع أغنيات "قلبي دليلي" لليلى مراد، "يا حبيبي تعال" لأسمهان، «حلوة يا بلدي» لداليدا ودمج لافت لأغنية "ليالي الأنس" لأسمهان وأغنية «أهواك» للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ بدمج لافت مع أغنيات داليدا الشهيرة، وغيرها من أغنيات لبنانية، مصرية وأجنبية.