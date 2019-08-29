استعدادا للدورى..طلائع الجيش يحسم 12 صفقة فى ميركاتو الصيف

نجح فريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش بقيادة المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس فى التعاقد مع 12 لاعبا فى ميركاتو الصيف لإنتقالات اللاعبين وذلك من أجل تدعيم كافة المراكز ضمن صفوف الفريق العسكرى إستعدادا للمشاركة ضمن منافسات الدورى الممتاز.



وينتظر مسئولو أندية المسابقة المحلية إعلان اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن الموعد النهائى لانطلاق منافسات الدورى الممتاز بعدما تم الكشف عن إجراء تعديل فى الموعد الذى سبق للمهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق وأن أعلن عنه يوم 19 سبتمبر القادم.



وضمت صفقات الفريق العسكرى كلا من: أحمد علاء وعمرو السيسي ومهند لاشين وميشيل ميلاد وناصر منسي وابراهيم رخا ومحمد رضا ومحمود سامي وكريم ممدوح وماهر الحداد وحسام باولو وعمرو جمال.



يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بصدد الإعلان عن الموعد النهائى لانطلاق الدورى المحلى والسوبر المصري خلال الإجتماع القادم فى مقر الجبلاية بالجزيرة.