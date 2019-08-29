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فن

زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:03 م
زيزى عادل
زيزى عادل
نبيل العدوى - عمرو سيد
تألقت المطربة زيزي عادل، بحفل غنائي جماهيري ضمن حفلات موسم الصيف بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذي تقام فعالياته في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور، وغنت زيزي باقة متنوعة من أشهر أغانيها، منها: "حب مش محسوب عليا"، "حلم ولا علم"، "وعد عليا".

آخر أعمال المطربة زيزى عادل أغنية "عالله تتهور" من كلمات وألحان زيزى عادل، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهى الأغنية التى تأتى بعدما طرحت آخر أغانيها "الرجالة" التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها في وقت سابق من العام الجارى.

الجدير بالذكر أن أمسية الخميس يشارك في إحيائها أوركسترا النور والأمل، والفنانة التونسية غالية بن علي.
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور
زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور

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