استقالة جديدة في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب

تقدمت مادلين ويسترهوت، المساعدة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقالتها، اليوم الجمعة.



ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن ويسترهوت قد عملت كمساعدة شخصية للرئيس الأمريكي منذ اليوم الأول له في الإدارة الأمريكية، إلا أنها تقدمت باستقالتها من منصبها.



ورجحت الصحيفة أن استقالة ويسترهوت، جاءت عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن معرفته بتسريبها معلومات عن عطلته الأخيرة مع عائلته، وبعض الشئون المتعلقة بالبيت الأبيض، وذلك أثناء وجبة غذاء مع الصحفيين في الفنادق القريبة من منتج الرئيس.



وذكرت نيويورك تايمز أن ويسترهوت، اعتبرت مفصولة، ولن يُسمح لها بالعودة إلى البيت الأبيض يوم الجمعة بعد أن أبلغت ترامب عن محادثتها المزعومة مع الصحفيين، إلا أنها رفضت التعليق على الأمر.