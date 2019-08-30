ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن استعداده للتحاور مع طوكيو حال استعدادها في أي وقت

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:28 ص
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه
أ ش أ
أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، اليوم الجمعة،استعداده للحوار مع اليابان في حال إبداء الأخيرة استعدادها في أي وقت .

وقال مون - في حوار صحفي أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "مستعد لمصافحة اليابان بكل سرور في حال أبدت استعدادها للقاء على طاولة الحوار في أي وقت"، مؤكدا أن الإجراءات الانتقامية الاقتصادية التي فرضتها اليابان بشكل غير عادل ضد كوريا الجنوبية لتربطها بخلافات التاريخ لا تؤثر سلبيا على الاقتصاد الكوري الجنوبي فقط بل على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الحكومة الكورية الجنوبية تبذل جهودها الدبلوماسية لحل القضية من خلال الحوار ،داعيا رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حشد جهودها لعودة اليابان إلى الحوار و التأكيد على أن التجارة الحرة هي طريق الازدهار المشترك، بالإضافة إلى منع انتشار الخلاف التجاري بين الدول القوية والحد من الحمائية التجارية.

وتابع قائلا إن " مشاركة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ستكون فرصة لتشجيع وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن الزعيم كيم أعرب عن رغبته في اختيار التنمية الاقتصادية بدلا من الأسلحة النووية في محادثات القمة الثلاث بين الكوريتين ومحادثتي القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

سمير صبرى يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

بعض الأذن وتحصين الحواة.. طرق غريبة لأبناء سيناء في مواجهة سموم العقارب والثعابين

تعرف على تفاصيل انضمام إسلام صلاح لـ المقاولون العرب ودور عرفة في حسم الصفقة

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها

سمير صبرى يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة

ملك الخناقات بأكتوبر .. حبس مسجل ضبط بحوزته 45 قطعة سلاح ناري وأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر