رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن استعداده للتحاور مع طوكيو حال استعدادها في أي وقت

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، اليوم الجمعة،استعداده للحوار مع اليابان في حال إبداء الأخيرة استعدادها في أي وقت .



وقال مون - في حوار صحفي أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "مستعد لمصافحة اليابان بكل سرور في حال أبدت استعدادها للقاء على طاولة الحوار في أي وقت"، مؤكدا أن الإجراءات الانتقامية الاقتصادية التي فرضتها اليابان بشكل غير عادل ضد كوريا الجنوبية لتربطها بخلافات التاريخ لا تؤثر سلبيا على الاقتصاد الكوري الجنوبي فقط بل على الاقتصاد العالمي.



وأوضح أن الحكومة الكورية الجنوبية تبذل جهودها الدبلوماسية لحل القضية من خلال الحوار ،داعيا رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حشد جهودها لعودة اليابان إلى الحوار و التأكيد على أن التجارة الحرة هي طريق الازدهار المشترك، بالإضافة إلى منع انتشار الخلاف التجاري بين الدول القوية والحد من الحمائية التجارية.



وتابع قائلا إن " مشاركة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ستكون فرصة لتشجيع وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا".



وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن الزعيم كيم أعرب عن رغبته في اختيار التنمية الاقتصادية بدلا من الأسلحة النووية في محادثات القمة الثلاث بين الكوريتين ومحادثتي القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".