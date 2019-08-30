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نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:48 ص
نهى سعيد وفريق عمل
نهى سعيد وفريق عمل مسلسل حواديت الشانزليزيه
سعيد فراج
قالت الكاتبة نهى سعيد، إن فريق عمل مسلسل «حواديت الشانزليزيه» يواصلون تصوير حلقات المسلسل على قدم وساق، تمهيدًا لعرض المسلسل خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأضافت نهى سعيد في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن فريق عمل المسلسل سوف يستكملون التصوير يوم الأحد المُقبل، في عدة أماكن متفرقة، مشيرة إلى أن الأماكن المنتظر التصوير فيها خلال الفترة المُقبلة هي بيت الأمة في منطقة المنيرة، والحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى شارع عماد الدين بوسط القاهرة.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم.
نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي
نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي
نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي
نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي
نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي
نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي
نهى سعيد: استكمال مسلسل حواديت الشانزليزيه في بيت الأمة والحي الشعبي

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